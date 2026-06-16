В Рыбинске продолжают тушить пожар на топливной базе после атаки БПЛА

В Рыбинске Ярославской области продолжается тушение возгорания топливной базы в Копаево, возникшего 14 июня после атаки БПЛА. Об этом сообщил глава города Дмитрий Рудаков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

«На ликвидации возгорания задействованы все необходимые специалисты — это люди с большим опытом и знаниями. Делаем все возможное для скорейшего устранения последствий возгорания. Задействованы все силы регионального управления МЧС России»,— написал господин Рудаков.

По его словам, на месте находятся представители министерства лесного хозяйства и природопользования региона и Роспотребнадзора. Ведется мониторинг экологической обстановки: по результатам исследований проб воды и воздуха превышений не выявлено.

«Посетили станцию водоочистки на Шекснинском шоссе. Специалисты подтвердили, что качество воды в норме, жители получают чистую питьевую воду. Анализы воды проводятся два раза в сутки»,— дополнил глава Рыбинска.

В результате возгорания в четырех округах региона прошел дождь с содержанием нефтепродуктов. Как заверил губернатор Михаил Евраев, «это обычная сажа, она неопасна для растений и сельского хозяйства».

Алла Чижова