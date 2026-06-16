В Новороссийске отменили угрозу атаки БПЛА

В Новороссийске отменили угрозу атаки беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщили городские власти, уточнив, что режим оповещения и сигнал «Внимание всем» сняты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Великжанин, Коммерсантъ Фото: Антон Великжанин, Коммерсантъ

Решение об отмене принято после стабилизации обстановки и подтверждения отсутствия непосредственной опасности для города. Жителям и гостям Новороссийска рекомендовано учитывать, что ранее действовавшие ограничения и требования по безопасности больше не применяются.

В период действия сигнала гражданам напоминали о необходимости соблюдать меры предосторожности, укрываться в помещениях без окон или в защищенных местах при включении сирен, а также избегать использования автомобилей и нахождения возле фасадов зданий. После отмены угрозы эти рекомендации утратили актуальность.

Власти города подчеркнули, что мониторинг ситуации продолжает осуществляться в штатном режиме. При изменении оперативной обстановки информация будет доводиться через официальные источники и экстренные службы.

Ранее в регионе неоднократно вводились предупреждения об угрозе беспилотников, а также временные ограничения в ряде городов Краснодарского края. В подобных случаях жителям рекомендовали следить за сообщениями оперативных служб и не распространять непроверенную информацию.

Для получения актуальных сведений о возможных ограничениях и режимах безопасности гражданам советуют ориентироваться только на официальные каналы информирования.

Мария Удовик