В аэропорту Краснодара ввели ограничения на прием и отправку самолетов

В аэропорту Краснодара Пашковский ввели временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщили в Росавиации. Ограничения начали действовать для обеспечения безопасности полетов гражданской авиации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба аэропорта Краснодара Фото: пресс-служба аэропорта Краснодара

В сообщении уточняется, что аэропорт временно не принимает и не отправляет рейсы. Решение приняли в рамках действующих мер по обеспечению безопасности воздушного пространства. О сроках действия ограничений официально не сообщается.

Пассажирам рекомендовали внимательно следить за изменениями в расписании рейсов и уточнять актуальную информацию у авиакомпаний. Возможны корректировки времени вылета и прилета самолетов, а также переносы отдельных рейсов.

В последние месяцы ограничения на работу аэропортов юга России неоднократно вводили на фоне угроз безопасности. Аналогичные меры ранее применяли в аэропорту Сочи, где временно ограничивали прием и выпуск воздушных судов, после чего воздушная гавань переходила на работу по фактическому расписанию.

На фоне действия ограничений авиакомпании обычно оперативно информируют пассажиров об изменениях через сайты, мобильные приложения и контактные центры. В аэропортах также усиливают информирование через онлайн-табло и аудиообъявления.

Ранее на Кубани уже объявляли угрозы атаки беспилотных летательных аппаратов. Власти региона и экстренные службы призывали жителей сохранять спокойствие, следить за официальными сообщениями и не распространять фото и видео работы систем противовоздушной обороны и оперативных служб.

Росавиация подчеркивает, что временные ограничения вводят исключительно в целях обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов. После стабилизации обстановки аэропорты возвращаются к штатному режиму работы.

Мария Удовик