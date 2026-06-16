В Анапе завыли сирены

В Анапе включили сирены после объявления угрозы атаки беспилотных летательных аппаратов. Жителей и гостей курорта предупредили о необходимости соблюдать меры безопасности и следить за сообщениями официальных источников.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Управление гражданской защиты Краснодара Фото: Управление гражданской защиты Краснодара

После включения сигнала «Внимание всем» населению рекомендовали не выходить на улицу и укрыться в помещениях без окон. В качестве безопасных мест власти указали ванные комнаты, коридоры, кладовые и другие внутренние помещения. Граждан также попросили не пользоваться лифтами и держаться подальше от окон и дверей.

Тем, кто в момент сигнала находился на улице, рекомендовали спуститься в подвалы домов, на подземные парковки или на цокольные этажи ближайших зданий. В сообщении отдельно отметили, что нельзя укрываться возле стен многоквартирных домов, на остановках общественного транспорта или внутри автомобилей.

Водителям при объявлении тревоги рекомендовали остановить транспортное средство, покинуть его и найти ближайшее укрытие. При отсутствии такой возможности граждан попросили лечь на землю и отползти к безопасному месту.

Власти также напомнили о запрете на публикацию фото и видео беспилотников, работы систем противовоздушной обороны, а также действий специальных и оперативных служб. В сообщении подчеркнули, что подобные материалы могут использоваться для корректировки атак.

Жителей Анапы призвали сохранять спокойствие, ожидать отмены сигнала опасности и получать информацию только из официальных источников. Для вызова экстренных служб действует единый номер 112.

На фоне сохраняющейся угрозы атак беспилотников в Краснодарском крае ранее уже вводили ограничения на распространение информации, связанной с работой ПВО, местами падения беспилотников и объектами критической инфраструктуры. За нарушение установленных требований предусмотрена административная ответственность.

Мария Удовик