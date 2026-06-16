Скоростные морские рейсы между Сочи и Адлером запустят летом

Между центральной частью Сочи и Адлером в летний сезон начнет курсировать скоростное судно «Комета-120М». Новый морской маршрут станет частью расширения системы внутренних пассажирских перевозок на курорте. Рейсы планируют выполнять по вторникам и четвергам. Время в пути составит около 45 минут, сообщили в пресс-службе администрации курорта.

Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

Отправление судна из Морского порта Сочи запланировали на 10:00, обратный рейс из Адлера, от пляжа «Чайка»,— на 17:00. Власти курорта и перевозчики сообщили, что при увеличении пассажиропотока количество рейсов могут увеличить.

Для перевозок используют судно на подводных крыльях «Комета-120М», рассчитанное на 120 пассажиров. На борту оборудовали кресла авиационного типа и систему кондиционирования воздуха. В конструкции судна применили материалы, снижающие воздействие качки во время движения.

Билеты на рейсы начали продавать в кассах Морского порта Сочи. Посадку пассажиров будут начинать за 30 минут до отправления. Для оформления поездки пассажирам потребуется документ, удостоверяющий личность. При этом перевозчики предупредили, что расписание может изменяться в зависимости от погодных условий и распоряжений служб безопасности.

Ранее власти Сочи сообщали о планах по запуску морского такси между центром курорта и Адлером. Глава города Андрей Прошунин отмечал, что развитие морского сообщения рассматривают как один из способов повышения транспортной доступности районов города в период высокого туристического сезона.

Параллельно продолжается развитие других направлений морского сообщения на черноморском побережье. 12 июня запустили ежедневные скоростные рейсы между Сочи и Геленджиком. Также с 15 мая компания «Морские скоростные пассажирские перевозки» возобновила маршрут Сочи—Сухум. По этому направлению навигацию планируют сохранить до октября, а рейсы выполняют дважды в неделю.

Мария Удовик