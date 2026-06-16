Новороссийцу грозит срок за кражу телефона со скамейки

Житель Новороссийска пойдет под суд за кражу мобильного телефона, сообщает пресс-служба УМВД города. Мужчине может грозить наказание до пяти лет лишения свободы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Согласно сведениям полиции Новороссийска, горожанин обнаружил потерянный мобильный телефон на скамейке и спрятал его в карман. Впоследствии на мобильный поступил звонок от его владелицы, и женщина попросила дождаться ее приезда. После разговора мужчина извлек из телефона сим-карту и сбросил устройство до заводских настроек, оставив технику себе.

Общая сумма ущерба составила порядка 14 тыс. руб. В пресс-службе УМВД Новороссийска сообщили, что похищенное имущество уже вернули владелице.

На период предварительного следствия мужчине избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением передано в суд.

В полиции Новороссийска напомнили, что граждане обязаны информировать о находке, предпринимать меры к установлению владельца и возвращению имущества. Присвоение имущества влечет за собой уголовную ответственность.

Кристина Мельникова