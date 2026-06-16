Сооснователь «АйдоЛаб» Артём Ступак провел серию тренингов по технологическому предпринимательству в российских вузах

Практикующий бизнес-тренер, предприниматель, сооснователь и коммерческий директор компании «АйдоЛаб» Артём Сергеевич Ступак провел серию тренингов по технологическому предпринимательству для студентов российских вузов в рамках проекта «Платформа университетского технологического предпринимательства (ПУТП)».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Артем Ступак, сооснователь и коммерческий директор компании «АйдоЛаб»

Фото: из личного архива АйдоЛаб Артем Ступак, сооснователь и коммерческий директор компании «АйдоЛаб»

Фото: из личного архива АйдоЛаб

Так, 4 и 6 мая в Extend-центре Института гуманитарного образования МГТУ им. Г.И. Носова в г. Магнитогорске состоялись интенсивные тренинги «Технологическое предпринимательство: от идеи до бизнес-модели». А 12 мая Артём Ступак провёл обучение в Российском университете транспорта (РУТ, МИИТ) в г. Москве. Участниками образовательной программы стали студенты бакалавриата и специалитета, которые получили возможность на практике освоить основы создания и развития технологических стартапов.

Под руководством Артёма Сергеевича участники работали в командах над собственными проектами, проходя весь путь от формирования идеи до подготовки бизнес-модели и презентации готового решения. В ходе обучения студенты изучили методы анализа рынка, научились выявлять потребности целевой аудитории с помощью методики CustDev, разрабатывать востребованные продукты и эффективно представлять свои проекты потенциальным партнерам и инвесторам.

Тренинги реализуются в рамках Платформы университетского технологического предпринимательства (ПУТП), инициированной Минобрнауки России в 2022 году для поддержки и развития технологического предпринимательства, а также создания в стране высокотехнологичных стартапов на базе университетов. ПУТП входит в федеральный проект «Технологии» национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика».

На сегодняшний день мероприятия Платформы проходят в вузах по всей стране, предоставляя студентам возможность получить практический опыт предпринимательской деятельности в условиях, максимально приближенных к реальному бизнесу. По словам организаторов, подобные программы способствуют формированию нового поколения технологических предпринимателей и развитию инновационной экономики России.

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