Здание школы №21 в Новороссийске отремонтируют за 11 млн рублей

В Новороссийске проведут капитальный ремонт здания средней школы №21 за 11,1 млн руб., об этом свидетельствует тендер, размещенный в единой информационной системе «Закупки». Здание является объектом культурного наследия регионального значения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Денежные средства из бюджета выделили для работ по ремонту кровли и отмостки по периметру здания. Как указывается в закупке, капитальный ремонт подрядчик должен будет провести в срок до 6 октября текущего года.

В здании, где сейчас располагается средняя школа, ранее функционировал военный госпиталь для участников советско-финляндской войны.

Кристина Мельникова