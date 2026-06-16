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Здание школы №21 в Новороссийске отремонтируют за 11 млн рублей

В Новороссийске проведут капитальный ремонт здания средней школы №21 за 11,1 млн руб., об этом свидетельствует тендер, размещенный в единой информационной системе «Закупки». Здание является объектом культурного наследия регионального значения.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Денежные средства из бюджета выделили для работ по ремонту кровли и отмостки по периметру здания. Как указывается в закупке, капитальный ремонт подрядчик должен будет провести в срок до 6 октября текущего года.

В здании, где сейчас располагается средняя школа, ранее функционировал военный госпиталь для участников советско-финляндской войны.

Кристина Мельникова

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