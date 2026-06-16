В Геленджике директор компании выплатил 550 тысяч рублей долга по зарплате

Руководитель компании в Геленджике выплатил задолженность по заработной плате перед сотрудницей в сумме более 550 тыс. руб. после возбуждения уголовного дела, сообщает пресс-служба СУ СКР Краснодарского края. Погашение задолженности произошло после вмешательства следователей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Директор предприятия подозревался в невыплате заработной платы сотруднику организации свыше двух месяцев. Согласно материалам следствия, с декабря 2023 года по сентябрь 2025 года руководитель компании по изготовлению и монтажу оборудования для линии электропередач не выплачивал зарплату диспетчеру автотранспорта. Задолженность перед сотрудницей превысила полмиллиона рублей.

По данным СУ СКР региона, у предприятия имелась реальная возможность для погашения задолженности. При этом, денежные средства использовались на иные нужды.

После погашения долга по заработной плате по уголовному делу продолжили проведение следственных мероприятий. В следственном управлении СК по Краснодарскому краю сообщили, что лицо, совершившее преступление впервые и погасившее задолженность, может быть освобождено от уголовной ответственности.

Кристина Мельникова