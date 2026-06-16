Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Новый поиск.
Теперь с интеллектом
Предыдущая страница
Следующая страница

В детских садах Новороссийска открыты 3,6 тысяч мест

В период летнего приема в детских садах Новороссийска предоставлено 3,6 тыс. мест для дошкольников. Об этом сообщил глава города Андрей Кравченко.

Фото: Максим Бороненко

Фото: Максим Бороненко

Мэр Новороссийска подчеркнул, что детские сады города уже готовы встречать воспитанников. Для детей от полутора до двух лет открыты 214 мест, для двухлетнего и трехлетнего возраста — более 2 тыс. мест, а для детей от трех до четырех лет предоставлено 1,4 тыс. мест.

В этом году в Новороссийске впервые решили предоставить места для детей годовалого возраста. Таких детей будут принимать в дошкольных учреждениях Восточного района, а также в нескольких детских садах Центрального района.

София Моисеенко

Предыдущий слайд

Новости компаний Все

Следующий слайд