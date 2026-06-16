Топ-менеджер «Роснано» Михаил Маричев о судебных разбирательствах, возврате активов и будущем компании. Главное

Управляющий директор «Роснано» по корпоративной защите Михаил Маричев рассказал «Ъ» о недостатках прежней модели управления компанией, о работе по восстановлению активов, судебных разбирательствах и о том, где проходит граница между риском и ущербом. Главные заявления — в подборке «Ъ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Михаил Маричев

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Михаил Маричев

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

О причинах проблем в «Роснано» Двигаться вперед было невозможно без разбора прошлого. Сначала нужно вернуть управляемость, и только потом мы будем иметь право говорить о будущем.

Если государственная компания видит ущерб, потерю контроля или выведенные средства, и делает вид, что это просто погрешность, она легализует такую практику на будущее.

Значительная часть проблем — не следствие злого умысла, а результат ошибочных управленческих допущений, которые можно исправить без жесткого сценария.

Работа по восстановлению была начата сразу. Просто сейчас часть этих шагов перешла в плоскость публичных разбирательств.

В отдельных случаях проект изначально не был нацелен на полноценное завершение, а значительная часть средств выводилась, в том числе за рубеж.

Ненормальна архитектура, при которой государственные средства уходят в иностранные юрисдикции и не способствуют развитию технологического суверенитета.

Слишком часто ранний риск и затраты оставались в российском контуре, а стоимость, интеллектуальный капитал и права на актив оказывались во внешнем периметре.

Об ошибках в системе управления В отдельные периоды компания жила в логике, где система работала не в интересах акционера.

Была создана система вознаграждения и отчетности, которая слишком часто поощряла не устойчивый результат, а удобную промежуточную картину.

О финансовых схемах прежнего руководства Сложившаяся финансовая конструкция вокруг компании создавала видимость устойчивости, но на деле усугубляла проблемы и делала их решение дороже.

Мы не исходим из наивной версии, что банки не понимали природу этой схемы. Участники рынка обычно хорошо понимают, где заканчивается финансовая инженерия и начинается перенос проблем и рисков в будущее.

О судебных разбирательствах Претензии возникают там, где выгоду получает не компания, а конкретные лица.

Нас интересует не символическое наказание, а восстановление стоимости и справедливого экономического результата.

Если можно перевести конфликт в конструктивное русло и вернуть компании стоимость, это всегда лучше многолетнего противостояния.

О восстановлении активов Мы пытались сохранить то, что еще имело технологический и экономический смысл: довести проблемные проекты до более зрелого состояния, вернуть им стоимость, восстановить управляемость активов, которые многие были готовы списать.

Суммарный эффект этой работы для группы превысил 100 млрд руб.

О новом «Роснано» Антикризисная команда не хотела идти к государству за ресурсами.

Сейчас «Роснано» — это история о том, как из тяжелого наследия, спорных активов и долгового давления собрать компанию с положительной ликвидностью, минимальной зависимостью от государственной подпитки и государственных денег.

По одному из проектов сумма возмещения убытков по решению арбитражного суда составила 5,6 млрд руб. По итогам рассмотрения уголовных дел судами удовлетворены гражданские иски на 1,6 млрд и 6,5 млрд руб.

В таких институтах, как «Роснано», нельзя действовать из корысти, по инерции, из вежливости или ради коллективного комфорта. Важно не только одобрить проект на входе, но и помочь в его реализации.

Долговой кризис и кризис ликвидности уже не определяют повестку компании. Главная задача — не повторить системные ошибки прошлого и не дать им снова прорасти в новой фазе развития.

Мария Ежовкина