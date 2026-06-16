«Роснано»: банки понимали проблемы старой схемы, но зарабатывали на ней

В «Роснано» не исходят из версии, что контрагенты такого уровня, как банки, не видели проблемы старой схемы работы компании, но они зарабатывали на ней. Об этом в интервью «Ъ» сказал управляющий директор «Роснано» по корпоративной защите Михаил Маричев.

«В большинстве случаев такие участники прекрасно понимают, где заканчивается нормальная финансовая инженерия и начинается перенос проблемы и рисков в будущее»,— пояснил он.

«Для одних это был способ заработать на конструкции, для компании — способ накапливать отложенные негативные последствия. Новая команда эту логику остановила»,— заявил Михаил Маричев.

Подробнее — в интервью «Ъ» с управляющим директором «Роснано» по корпоративной защите Михаилом Маричевым.