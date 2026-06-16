В «Роснано» рассказали о выявленных случаях вывода средств за рубеж

Некоторые прошлые проекты «Роснано» изначально не были нацелены на полноценное завершение, а значимая часть средств выводилась, в том числе за рубеж. Об этом в интервью «Ъ» заявил управляющий директор «Роснано» по корпоративной защите Михаил Маричев.

«Ненормальна архитектура, при которой государственные средства уходят в иностранные юрисдикции, капитализируют бывший менеджмент и в итоге не способствуют развитию технологического суверенитета»,— сказал Михаил Маричев.

«В ряде старых историй внешняя юрисдикция переставала быть просто техническим инструментом и становилась способом размыть управляемость и вывести прибыль»,— пояснил он.

«Международная архитектура может быть рабочей только там, где у тебя сохраняются достаточные права и рычаги влияния. Если этого нет, то под видом гибкости ты просто выводишь будущую выгоду вне зоны контроля»,— отметил господин Маричев.

Подробнее — в интервью «Ъ» с управляющим директором «Роснано» по корпоративной защите Михаилом Маричевым.