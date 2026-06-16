Маричев: кризисной команде «Роснано» сначала нужно было вернуть управляемость компании

В «Роснано» разбираются с последствиями прежних решений, эффект от которых ощущается до сих пор, но ни о какой войне с предшественниками речи не идет. Об этом в интервью «Ъ» заявил управляющий директор «Роснано» по корпоративной защите Михаил Маричев.

«Мы вошли в компанию в момент, когда двигаться вперед стало невозможным без разбора прошлого. Сначала нужно было вернуть управляемость, а уже потом — право говорить о будущем»,— сказал господин Маричев. На вопрос, не выглядит ли это как запоздалая война с предшественниками, он ответил: «Однозначно нет».

«У нас другая задача: разбирать последствия прежних решений, эффект которых компания и государство ощущают до сих пор. И здесь принцип простой: кто прошлое только помнит — рискует застрять в нем, но кто его забывает — обречен повторить ту же ошибку»,— пояснил Михаил Маричев.

Подробнее — в интервью «Ъ» с управляющим директором «Роснано» по корпоративной защите Михаилом Маричевым.