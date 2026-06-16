«Роснано»: прежняя система вознаграждений поощряла удобный промежуточный результат

В определенный период в «Роснано» была создана система вознаграждения и отчетного контура, которая слишком часто поощряла не устойчивый результат для акционера, а удобную промежуточную картину, рассказал в интервью «Ъ» управляющий директор «Роснано» по корпоративной защите Михаил Маричев.

«Когда значительные объемы вознаграждения завязаны на переоценки, отсрочку признания проблем и формальную капитализацию портфеля, система почти неизбежно начинает обслуживать саму себя. Цена таких стимулов измеряется десятками миллиардов рублей»,— пояснил он.

«Для новой команды это был один из главных уроков: мотивация менеджмента должна быть жестко привязана к реальному состоянию активов и долгосрочному результату, а не к их временно красивой интерпретации»,— пояснил он.

Подробнее — в интервью «Ъ» с управляющим директором «Роснано» по корпоративной защите Михаилом Маричевым.