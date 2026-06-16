Маричев: антикризисная команда «Роснано» выстраивала работу без опоры на госсредства

Антикризисная команда «Роснано» работает так, чтобы из тяжелого наследия, спорных активов и долгового давления собрать компанию с положительной ликвидностью, минимальной зависимостью от государственной подпитки и без опоры на новые госденьги. Об этом в интервью «Ъ» заявил управляющий директор компании по корпоративной защите Михаил Маричев.

«Уже сегодня за этой работой стоят конкретные результаты. По одному из проектов, по которому вынесено решение арбитражного суда, сумма возмещения убытков составляет 5,6 млрд руб.»,— заявил он.

«Кроме денежных требований, мы добиваемся возврата незаконно выведенных активов и исключительных прав. По итогам рассмотрения уголовных дел судами удовлетворены гражданские иски на 1,6 млрд и 6,5 млрд руб.»,— пояснил Михаил Маричев.

Подробнее — в интервью «Ъ» с управляющим директором «Роснано» по корпоративной защите Михаилом Маричевым.