«Роснано»: прошлая конструкция работала не всегда в интересах акционера

Некоторое время компания «Роснано» жила в логике, где конструкция работала не всегда в интересах акционера, заявил в интервью «Ъ» управляющий директор «Роснано» по корпоративной защите Михаил Маричев.

«Для нас это один из главных выводов из прошлого: сложные фондовые и инвестиционные оболочки легко начинают обслуживать менеджмент и логику сделки, а не долгосрочный интерес собственника»,— сказал он.

«Холдинговая модель требует другого: смотреть на актив как на источник будущей стоимости для акционера и государства. Одна из задач последних лет и состояла в том, чтобы вернуть систему управления в эту логику»,— пояснил господин Маричев.

Подробнее — в интервью «Ъ» с управляющим директором «Роснано» по корпоративной защите Михаилом Маричевым.