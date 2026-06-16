«Роснано»: претензии нового менеджмента возникают, когда вместо прибыли выгоду получили конкретные лица

Претензии нового менеджмента «Роснано» возникают там, где вместо прибыли компании выгоду получили конкретные лица. Об этом в интервью «Ъ» заявил управляющий директор «Роснано» по корпоративной защите Михаил Маричев.

«Нас интересует не символическое наказание и не фамилия сама по себе. Нас интересует восстановление стоимости и справедливого экономического результата»,— пояснил господин Маричев.

«Если стоимость, которую "Роснано" создавала своим риском, деньгами и организационным ресурсом, оказалась приватизирована в чью-то пользу, именно это и становится предметом наших требований»,— заявил он.

«Если такую историю можно прагматично урегулировать, мы готовы ее урегулировать. Но не ценой отказа от интереса компании»,— добавил Михаил Маричев.

Подробнее — в интервью «Ъ» с управляющим директором «Роснано» по корпоративной защите Михаилом Маричевым.