Аэропорт Сочи закрыт на фоне объявленной в городе угрозы атаки БПЛА

В аэропорту Сочи введены ограничения на прием и выпуск воздушных судов на фоне объявленной в городе угрозы атаки беспилотников. Мера необходима для обеспечения безопасности полетов, сообщает пресс-служба Росавиации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба ГК «Аэродинамика» Фото: Пресс-служба ГК «Аэродинамика»

Глава города Андрей Прошунин в своем Telegram-канале призвал жителей и гостей города, находящихся в помещениях, отойти от окон и укрыться в комнатах без остекления либо в пространствах, окна которых не выходят на море. Для этого подойдут коридор, ванная, туалет или кладовая.

Тем, кого сигнал застал на улице, следует спуститься в цокольный этаж ближайшего сооружения или использовать подвалы, тоннели, подземные переходы и парковки. Автомобиль и стены многоквартирных домов не являются надежными укрытиями.

Очевидцев просят не распространять в соцсетях кадры работы систем ПВО, беспилотников и их фрагментов, действий специальных и оперативных служб.

«Сохраняйте спокойствие! Ждите отмены сигнала сразу, как обстановка в Сочи станет безопасной!» — говорится в сообщении мэра Сочи.

UPD: угрозу атаки БПЛА в Сочи отменили в 11:51 мск.

Алина Зорина