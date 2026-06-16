Аэропорт Сочи закрыт на фоне объявленной в городе угрозы атаки БПЛА
В аэропорту Сочи введены ограничения на прием и выпуск воздушных судов на фоне объявленной в городе угрозы атаки беспилотников. Мера необходима для обеспечения безопасности полетов, сообщает пресс-служба Росавиации.
Фото: Пресс-служба ГК «Аэродинамика»
Глава города Андрей Прошунин в своем Telegram-канале призвал жителей и гостей города, находящихся в помещениях, отойти от окон и укрыться в комнатах без остекления либо в пространствах, окна которых не выходят на море. Для этого подойдут коридор, ванная, туалет или кладовая.
Тем, кого сигнал застал на улице, следует спуститься в цокольный этаж ближайшего сооружения или использовать подвалы, тоннели, подземные переходы и парковки. Автомобиль и стены многоквартирных домов не являются надежными укрытиями.
Очевидцев просят не распространять в соцсетях кадры работы систем ПВО, беспилотников и их фрагментов, действий специальных и оперативных служб.
«Сохраняйте спокойствие! Ждите отмены сигнала сразу, как обстановка в Сочи станет безопасной!» — говорится в сообщении мэра Сочи.
UPD: угрозу атаки БПЛА в Сочи отменили в 11:51 мск.