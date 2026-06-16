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В Анапе повторно объявили угрозу атаки беспилотников

На территории Анапы ввели режим угрозы атаки БПЛА, об этом сообщили в пресс-службе администрации города. По информации оперативного штаба Краснодарского края, в городе включили сирены.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Жителей и гостей Анапы призвали соблюдать меры безопасности и отойти от окон при включении сирен-сигнала «Внимание всем». Гражданам рекомендуется переместиться в помещения без остекления, запрещается пользоваться лифтами.

В администрации Анапы население призвали не выкладывать фотографии и видео работы систем противовоздушной обороны и спецслужб в социальных сетях.

Угроза атаки беспилотников действовала в Анапе всю ночь с 15 на 16 июня. Режим был отменен этим утром, но позже в городе снова включили сирены.

Кристина Мельникова

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