На ПМЭФ-2026 заключили соглашения по Новороссийску на 129,8 млрд рублей

По итогам ПМЭФ-2026 делегация из Новороссийска заключила 14 инвестиционных соглашений на общую сумму 129,8 млрд руб., об этом сообщила заместитель главы города Эльвира Кальченко на аппаратном совещании в администрации города. По словам чиновницы, показатель оказался на 14,8 млрд руб. выше, чем в 2025 году.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Общий инвестиционный портфель Новороссийска по результатам ПМЭФ оценили в 438 млрд руб. В него вошли 46 проектов различного масштаба, при реализации которых в городе планируется создать порядка 10 тыс. новых рабочих мест.

В рамках соглашений, подписанных на ежегодном форуме, в Новороссийске предусмотрено строительство новых глубоководных причалов и расширение портовой территории, что позволит увеличить грузооборот порта до 12 млн т в год. Для этого привлекут 120,7 млрд руб. инвестиций.

На сектор энергетики, связи и промышленности направят 6,4 млрд руб., на комплексную модернизацию систем теплоснабжения в Новороссийске планируется инвестировать еще 3,7 млрд руб.

Кристина Мельникова