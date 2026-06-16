В порту Новороссийска будут слышны стрельбы

В акватории морского порта Новороссийска дважды за день пройдут учения со стрельбами 16 июня, сообщили в пресс-службе администрации города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Шитов, Коммерсантъ Фото: Василий Шитов, Коммерсантъ

По данным НВМБ, учения с применением стрельб из артиллерийской установки с молов военной гавани будут проводиться с 11:00 до 13:00 и с 21:00 до 23:00. В ходе тренировочных мероприятий военно-морская база отработает практические действия по отражению атак БПЛА и безэкипажных катеров.

В мэрии Новороссийска заявили, что во время проведения учений в акватории порта запрещается движение плавательных средств и маломерных судов. Запрет также распространяется на осуществление водолазных спусков и любых видов подводных работ.

Кристина Мельникова