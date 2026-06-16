Краснодарский край вошел в пятерку регионов с наибольшим бюджетным дефицитом

По итогам первого квартала 2026 года число российских регионов с бюджетным дефицитом выросло до 56. Краснодарский край с показателем 19,9 млрд руб. вошел в число субъектов с крупнейшим дефицитом. Такие сведения приводит Счетная палата в оперативном докладе о ходе исполнения консолидированных бюджетов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Число территорий с высоким уровнем дефицита (свыше 10% к налоговым и неналоговым доходам) достигло 35, тогда как год назад их насчитывалось 23. Наибольшие относительные показатели отмечены у Еврейской автономной области (50,5%), Кемеровской (50%), Вологодской (32,9%) областей и Республики Коми (32,7%). В абсолютном выражении сильнее всего дефицит проявился у Кемеровской области (21,3 млрд руб.), Ханты-Мансийского автономного округа (20,3 млрд руб.), Краснодарского края (19,9 млрд руб.), Иркутской (17,4 млрд руб.) и Московской (15,2 млрд руб.) областей.

С профицитом квартал завершили 34 региона, получившие в сумме 434 млрд руб. В 2025 году их было 44, с общим профицитом 489 млрд руб. У 23 из них профицит не превышает 5 млрд руб., еще у десяти находится в диапазоне от 5 млрд до 33 млрд руб. Профицит Москвы составил 276,9 млрд руб.

Совокупный профицит консолидированных бюджетов субъектов РФ опустился до 140 млрд руб. — в первом квартале 2025 года он достигал 335,1 млрд руб., а в 2024 году — 624,1 млрд руб.

Алина Зорина