В Новороссийске ввели особый противопожарный режим

С 15 июня в Новороссийске начал действовать особый противопожарный режим, об этом сообщил заместитель начальника второго пожарно-спасательного отряда города Александр Косач на аппаратном совещании в администрации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

По словам спикера, с начала 2026 года в Новороссийске произошло 88 возгораний. Для минимизации риска пожаров с жителями проводится разъяснительная работа в соответствии с планом противопожарной деятельности. Александр Косач отметил, что только за нарушение правил благоустройства, которые могли привести к возникновению пожаров, в Новороссийске за прошедшие месяцы составили 74 протокола.

С начала июня в Новороссийске заработали шесть дополнительных постов мониторинга пожарной безопасности. Они выставлены в Широкой Балке и Федотовке, Дюрсо, в Восточном районе, Мысхако и на других участках. Александр Косач заявил, что служба обладает резервным запасом воды для тушения возгораний общим объемом 1 тыс. л.

Кристина Мельникова