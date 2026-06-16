В Краснодарском крае заключено 46 договоров КРТ

На сегодняшний день в Краснодарском крае заключено 46 договоров комплексного развития территорий (КРТ). Общий градостроительный потенциал проектов составляет более 11,7 млн кв. м. Из них 8,7 млн кв. м — жилая площадь. Об этом на еженедельном планерном совещании в Законодательном собрании региона парламентариям рассказал руководитель краевого департамента по архитектуре и градостроительству Илья Поздняков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Руководитель департамента по архитектуре и градостроительству Краснодарского края Илья Поздняков

Фото: пресс-служба ЗСК Руководитель департамента по архитектуре и градостроительству Краснодарского края Илья Поздняков

Фото: пресс-служба ЗСК

Открывая планерку, председатель ЗСК Юрий Бурлачко отметил, что ранее на протяжении долгих лет серьезной проблемой развития населенных пунктов Краснодарского края являлась точечная застройка. Ее следствиями, по словам спикера, стали дефицит социальных объектов, нехватка парковочных мест, перегрузка дорожной сети и в целом ухудшение качества жизни многих граждан. Во многом предупредить возникновение подобных ситуаций позволило установление единого механизма комплексного развития территорий. Причем, напомнил председатель ЗСК, соответствующие параметры застройки по инициативе главы региона Вениамина Кондратьева действуют на Кубани еще с 2017 года.

По словам Ильи Позднякова, в зависимости от условий договоров КРТ на установленных территориях будут возведены социальные объекты, реконструированы инженерные сети, построены новые дороги и развязки. Кроме того, как отметил господин Поздняков, органами местного самоуправления Кубани под комплексную застройку заявлено еще 54 площадки в 12 муниципалитетах. Общая площадь заявленных проектов КРТ — 1882 га.

Председатель Контрольно-счетной палаты (КСП) Кубани Сергей Усенко представил участникам встречи результаты анализа 36 договоров КРТ, предусматривающих жилищное строительство. В частности, он обратил внимание депутатов и представителей профильного департамента на недочеты в алгоритме согласования соответствующей документации, а также призвал участников обсуждения рассмотреть возможность внесения изменений в региональные нормативы градостроительного проектирования.

В ходе дискуссии кубанские парламентарии высказали ряд предложений по взаимодействию с департаментом по архитектуре и градостроительству края в части реализации механизма КРТ.

Юрий Бурлачко считает, что важно постоянно держать ситуацию на рынке недвижимости под контролем, не допускать повторения прошлых ошибок, создавать и поддерживать комфортные условия для жизни населения. «Полагаю, что профильный департамент изучит предложения Контрольно-счетной палаты на предмет использования их в дальнейшей работе»,— отметил господин Бурлачко.

Михеенко Дмитрий