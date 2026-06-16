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Над Черным морем и другими регионами РФ сбили 172 беспилотника

Прошедшей ночью над акваториями Черного и Азовского морей, над Краснодарским краем и другими регионами силы ПВО ликвидировали 172 украинских беспилотника. Об этом свидетельствует утренняя сводка министерства обороны РФ.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

В период с 20:00 15 июня до 07:00 16 июня дежурные средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили беспилотники над Кубанью, Крымом, Азовским и Черным морями, над Астраханской, Брянской, Белгородской, Курской, Ростовской и другими областями.

В течение всей ночи в Анапе действовала угроза атаки БПЛА. Сигнал угрозы отменили утром 16 июня. Минувшим вечером тревогу по БПЛА также объявляли в Новороссийске, но режим был снят спустя непродолжительное время.

Кристина Мельникова

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