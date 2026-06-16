Над Черным морем и другими регионами РФ сбили 172 беспилотника
Прошедшей ночью над акваториями Черного и Азовского морей, над Краснодарским краем и другими регионами силы ПВО ликвидировали 172 украинских беспилотника. Об этом свидетельствует утренняя сводка министерства обороны РФ.
Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ
В период с 20:00 15 июня до 07:00 16 июня дежурные средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили беспилотники над Кубанью, Крымом, Азовским и Черным морями, над Астраханской, Брянской, Белгородской, Курской, Ростовской и другими областями.
В течение всей ночи в Анапе действовала угроза атаки БПЛА. Сигнал угрозы отменили утром 16 июня. Минувшим вечером тревогу по БПЛА также объявляли в Новороссийске, но режим был снят спустя непродолжительное время.