В Анапе всю ночь действовала угроза атаки БПЛА

Угрозу атаки беспилотников отменили в Анапе утром 16 июня, об этом оповестили в пресс-службе администрации города. Режим действовал с вечера 15 июня.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

В Анапе объявили угрозу атаки беспилотников минувшим вечером, в городе была организована работа систем оповещения. Сигнал атаки был снял в семь часов утра 16 июня.

На территории Краснодарского края угрозу по БПЛА отменили еще спустя два часа. В настоящее время опасности для жителей и гостей Анапы нет, о чем заявили в городской мэрии.

Кристина Мельникова