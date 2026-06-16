В Краснодаре жители подтопленного микрорайона 9-й км несколько дней не могли добиться от властей и спасателей откачки воды — чиновники и МЧС не реагировали на обращения. В итоге имущество многих граждан пострадало. Как действовать, если органы бездействуют при подтоплении домовладений, куда жаловаться, чтобы ускорить процесс оказания помощи, и можно ли наказать ответственных лиц? Ситуацию для «Ъ-Кубань» прокомментировал краснодарский адвокат Александр Валявский.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Валявский

Фото: предоставлено автором Александр Валявский

Фото: предоставлено автором

«В случае подтопления домовладений гражданам необходимо не ограничиваться телефонными обращениями, а фиксировать все обращения в администрацию, ЕДДС, МЧС и иные службы в письменном виде либо через официальные электронные приемные. Если реакции нет, следует незамедлительно обращаться в прокуратуру, которая вправе провести проверку действий должностных лиц и принять меры прокурорского реагирования.

Если будет установлено, что ущерб возник не только вследствие неблагоприятных погодных условий, но и из-за ненадлежащего содержания ливневой канализации, водоотводных сооружений либо несвоевременного реагирования уполномоченных служб, возможно привлечение виновных должностных лиц к дисциплинарной, административной, а в отдельных случаях и к иной предусмотренной законом ответственности.

Для получения компенсации гражданам необходимо максимально быстро зафиксировать последствия подтопления: сделать фото- и видеосъемку, составить акты осмотра, сохранить документы на поврежденное имущество и чеки на восстановительные работы. После этого следует обратиться в администрацию с требованием о возмещении ущерба. При отказе либо игнорировании требований вопрос может быть разрешен в судебном порядке.

На практике ключевое значение имеет установление причины подтопления. Если ущерб вызван исключительно стихийным бедствием, взыскать компенсацию значительно сложнее. Однако если будет доказано ненадлежащее исполнение органами местного самоуправления своих обязанностей по содержанию инженерной инфраструктуры и защите населения от последствий подтопления, шансы на взыскание ущерба существенно возрастают».