ФСБ: в Рыбинске предотвращен теракт на железной дороге

В Рыбинске Ярославской области задержан местный житель при попытке закладки самодельного взрывного устройства на железнодорожном объекте. Об этом сообщили в УФСБ России по Ярославской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Задержание подозреваемого в подготовке теракта в Рыбинске

Фото: Скриншот оперативной съемки УФСБ по Ярославской области Задержание подозреваемого в подготовке теракта в Рыбинске

Фото: Скриншот оперативной съемки УФСБ по Ярославской области

Как сообщили в ведомстве, гражданин 2003 года рождения по заданию спецслужб Украины готовил террористический акт и был задержан с поличным на месте преступления в результате оперативной разработки.

«Гражданин был завербован спецслужбами противника посредством шантажа за перечисление денежных средств в адрес террористической организации. Вместо обращения в правоохранительные органы молодой человек продолжительное время выполнял поручения украинских кураторов»,— рассказала официальный представитель УФСБ России по Ярославской области Ольга Коптева.

В УФСБ сообщили, что задокументировано несколько эпизодов противоправной деятельности задержанного на объектах энергетической и транспортной инфраструктуры. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 205 УК РФ (покушение на совершение террористического акта). Кировский районный суд Ярославля арестовал подозреваемого.