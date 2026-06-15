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Над Крымом и другими регионами РФ сбили 74 БПЛА

Над территорией Республики Крым и других регионов России ликвидировали 74 беспилотника. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Беспилотные летательные аппараты самолетного типа были перехвачены и уничтожены дежурными средствами ПВО в период с 08:00 до 20:00 мск. Беспилотники ликвидировали над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Смоленской, Тверской, Тульской областей, Московского региона, Республики Крым и над акваториями Азовского и Черного морей.

Алина Зорина

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