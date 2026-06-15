В аэропорту Сочи временно закрыт прием и выпуск самолетов

В аэропорту Сочи введены ограничения на полеты на фоне объявленной в городе угрозы атаки беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Ограничения распространяются на прием и выпуск воздушных судов. Мера необходима для обеспечения безопасности полетов.

Ранее аналогичные ограничения ввели в аэропорту Геленджика. Кроме того, Росавиация предупредила о возможных корректировках в расписании аэропорта Краснодара. Это связано с временными ограничениями на использование воздушного пространства в ряде районов Краснодарского края.

Алина Зорина