В аэропорту Сочи временно закрыт прием и выпуск самолетов
В аэропорту Сочи введены ограничения на полеты на фоне объявленной в городе угрозы атаки беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации.
Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ
Ограничения распространяются на прием и выпуск воздушных судов. Мера необходима для обеспечения безопасности полетов.
Ранее аналогичные ограничения ввели в аэропорту Геленджика. Кроме того, Росавиация предупредила о возможных корректировках в расписании аэропорта Краснодара. Это связано с временными ограничениями на использование воздушного пространства в ряде районов Краснодарского края.