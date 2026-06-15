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В аэропорту Сочи ввели ограничения на полеты

В аэропорту Сочи ограничили полеты самолетов. В городе объявлена угроза атаки беспилотников. Об этом сообщает пресс-служба Росавиации.

Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

Ограничения введены на прием и выпуск воздушных судов. Мера необходима для обеспечения безопасности полетов.

Ранее ограничения ввели в аэропорту Геленджика. Росавиация также предупредила о возможных корректировках в расписании аэропорта Краснодара из-за временных ограничений на использование воздушного пространства в ряде районов Краснодарского края.

Алина Зорина

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