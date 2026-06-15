В Сочи объявили угрозу атаки беспилотников

Режим опасности атаки БПЛА введен на территории Сочи. Об этом сообщил глава города Андрей Прошунин в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

Жителей и гостей курорта призвали укрыться в помещениях без окон — в ванной, туалете, кладовой или коридоре. Если сигнал застал на улице, для укрытия подойдут цокольный этаж ближайшего здания, тоннель, подземная парковка или переход. Прятаться в автомобиле или у стен многоквартирных домов не рекомендуется.

Мэр Сочи также напомнил о запрете на съемку и публикацию в социальных сетях фото и видео работы средств противовоздушной обороны, беспилотников и их обломков, а также действий специальных и оперативных служб.

Алина Зорина