В Сочи объявлена угроза атаки БПЛА

Угроза атаки беспилотных летательных аппаратов объявлена на территории Сочи. Об этом сообщил глава города Андрей Прошунин в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сергей Ворсин, Коммерсантъ Фото: Сергей Ворсин, Коммерсантъ

По словам главы Сочи, жителям и гостям города-курорта следует укрыться в комнате без окон — в ванной, туалете, кладовой или коридоре. Для укрытия на улице подойдет цокольный этаж ближайшего здания, тоннель, подземная парковка или переход.

Прятаться в автомобиле или у стен многоквартирных домов не рекомендуется.

«Если вы стали очевидцем происходящего, воздержитесь от съемки и публикации в соцсетях: работы ПВО, БПЛА и их обломков, работы специальных и оперативных служб, средств защиты объектов атаки», — отметил мэр Сочи.

Алина Зорина