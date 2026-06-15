В Росавиации предупредили о корректировках расписания в аэропорту Краснодара

В аэропорту Краснодара возможны корректировки в расписании. Об этом сообщает пресс-служба Росавиации.

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«В ряде районов Краснодарского края введены временные ограничения на использование воздушного пространства, которые могут влиять на выполнение отдельных маршрутов в/из Краснодара», — говорится в сообщении.

Обо всех изменениях авиакомпании уведомят своих пассажиров. Ограничения вводятся в целях обеспечения безопасности полетов воздушных судов. Информацию о статусе рейсов можно уточнить на онлайн-табло аэропорта Краснодара.

Алина Зорина