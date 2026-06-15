В аптеках Кубани спрос на БАДы вырос на треть в 2026 году

В аптеках Краснодарского края в январе-апреле 2026 года продано 14,7 млн упаковок БАДов. Это 32,7% больше, чем реализовано за аналогичный период прошлого года. Такие данные «Ъ-Кубань» предоставили в аналитическом агентстве DSM Group.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Жители и гости региона за первые четыре месяца 2026 года потратили в аптеках на биодобавки 7,1 млрд руб. — на 49,7% больше, чем за аналогичный период 2025 года. Средневзвешенная цена упаковки выросла год к году на 12,8% — до 483,9 руб.

В денежном выражении больше всего увеличились продажи БАДов, действующих на мочевыделительную систему (на 162%), для похудения и очищения организма (на 88%), действующих на органы чувств (на 64%), применяемых для устранения различных проблем с кожей и волосами (на 61%), при заболеваниях костной системы (на 61%), действующих на кроветворную систему (на 60%), влияющих на репродуктивную систему (на 58%) и на функции центральной нервной системы (на 57%). Сократился объем реализации БАДов, применяемых при вирусных, бактериальных и грибковых заболеваниях (на 55%).

В топ-10 брендов по объемам продаж вошли «ТМА урефрон» (4,4%), «ТМА магний В6 форте» (3,1%), «Витамир ферментозим форте» (2%), «ТМА кальций-минеральный адванс комплекс» (1,7%), «Эвалар фитолакс» (1,1%), «Мирролла синбиотик max» (1,1%), «Бак-сет форте» (1,1%), «ТМА витаминный комплекс A-ZN для женщин» (1%), «Максилак» (1%), «МА антацидин» (0,8%).

«Для регулирования рынка биодобавок необходим выборочный контроль партий, продаваемых в аптеках и на маркетплейсах, на предмет наличия действующих веществ в количестве, указанном в разрешительных документах (СГР) и тестирование в независимых аккредитованных лабораториях. Кроме того, нужны более четкие требования к производителям БАДов во избежание нечестной конкуренции. Многолетние свидетельства о государственной регистрации (СГР) зачастую выдавались без количественного анализа активных компонентов: проверяли только тяжелые металлы, микробиологическую чистоту, гептахлор и алдрин. В результате рынок перенасыщен “фасадными” продуктами»,— утверждает руководитель Комитета по взаимодействию с участниками фармацевтической отрасли при Ассоциации заслуженных врачей России Светлана Бесчастнова.

Эксперт считает, что потребителя массово вводят в заблуждение: в таблицах активных веществ, энергетической ценности и сроков годности встречаются откровенно ошибочные цифры, причем заявленные сроки годности не всегда подтверждены реальными испытаниями временем. «Из этого немногочисленного перечня уже можно увидеть объем для глубокой и многолетней работы по стандартизации рынка»,— подчеркнула Светлана Бесчастнова.

Как ранее писал «Ъ-Кубань», в Крыму спрос на БАДы сократился на 7,6%, а в Севастополе вырос на 5,7%.

Маргарита Синкевич