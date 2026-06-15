В трех городах Черноморского побережья Кубани объявили угрозу атаки БПЛА

Режим опасности атаки беспилотных летательных аппаратов введен в Анапе, Новороссийске и Геленджике. Об этом сообщают пресс-службы муниципалитетов.

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Власти призвали жителей и гостей трех курортных городов укрыться в помещениях без окон — в туалете, ванной, коридоре или кладовой. Пользоваться лифтом не рекомендуется.

Если сигнал застал на улице, следует спуститься на цокольный этаж ближайшего здания, в подвал, на подземную парковку или в подземный переход.

В официальных сообщениях также содержится запрет на съемку и публикацию в соцсетях фото и видео беспилотников, работы систем противовоздушной обороны, а также действий спецслужб и оперативных служб. Противник может использовать эту информацию для корректировки.

Алина Зорина