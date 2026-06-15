В Новороссийске, Анапе и Геленджике объявили угрозу атаки БПЛА

Угрозу атаки беспилотников объявили на территориях трех городов Краснодарского края — Анапы, Новороссийска и Геленджика. Об этом сообщают пресс-службы муниципалитетов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Жителей и гостей городов призывают укрыться в помещениях без окон — в туалете, ванной, коридоре или кладовой. Пользоваться лифтом не рекомендуется.

Если тревога застала на улице, следует спрятаться на цокольном этаже ближайшего здания, в подвале, на подземной парковке или в подземном переходе.

«Не выкладывайте фото или видео БПЛА, работы систем ПВО, работы специальных и оперативных служб в соцсети. Противник может использовать эту информацию для корректировки», — говорится в сообщении.

Алина Зорина