В Туапсе объявлена угроза атаки БПЛА

Угроза атаки беспилотных летательных аппаратов объявлена на территории Туапсинского округа. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципального образования.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

При включении сирен сигнала «Внимание всем» гражданам рекомендуется соблюдать правила безопасности. Находящимся дома следует не подходить к окнам и укрыться в комнатах без оконных проемов — коридорах, ванных, туалетах, кладовых или там, где окна не выходят на море.

Тем, кто оказался на улице, необходимо укрыться в цоколе ближайшего здания, подземном переходе или на парковке. Власти предупреждают, что нельзя использовать для укрытия автомобиль и прятаться под стенами многоквартирных домов.

Жителям рекомендуют сохранять спокойствие и ждать отмены сигнала. Предупредительный режим будет снят сразу после того, как обстановка станет безопасной.

Алина Зорина