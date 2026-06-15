На Кубани построили и отремонтировали около 3 тысяч км трасс за шесть лет

С 2020 года в Краснодарском крае построили и отремонтировали около 3 тыс. км трасс. Об этом сообщает пресс-служба администрации региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

По словам губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева, сеть автодорог региона является одной из самых протяженных в РФ — более 43 тыс. км. В этом году объем дорожного фонда в регионе составит 64 млрд руб. Глава края подчеркивает, что необходимо продолжать строительство и реконструкцию: в планах — новые обходы, в том числе станицы Ленинградской и Тимашевска, а также другие важные проекты.

Как рассказал вице-губернатор Краснодарского края Евгений Пергун, с 2020 по 2026 год в регионе построили и реконструировали 67 км краевых трасс, 2,5 км мостов и путепроводов. Строительство обходов станицы Ленинградской и Тимашевска, по его словам, является региональным вкладом в опорную дорожную сеть. Обход Тимашевска сейчас готов на 70%, полностью проект завершат в 2027 году.

Как сообщил врио министра транспорта и дорожного хозяйства края Юрий Савенко, в 2026 году в регионе планируют завершить строительство и реконструкцию порядка 11 км автомобильных дорог и 665 пог. м искусственных сооружений. В том числе — закончить четыре из пяти этапов обхода Тимашевска, реконструкцию автодороги Северный—Колосистый в Краснодаре и участка дороги Динская—Пластуновская в Динском районе.

Сейчас прорабатывается реализация проекта Северного обхода Новороссийска, механизмы финансирования которого обсудили на ПМЭФ-2026. По данным администрации края, проект позволит вывести грузовой и транзитный транспорт за пределы городской застройки, снизить транспортную нагрузку, увеличить безопасность движения и улучшить экологическую обстановку.

Губернатор Краснодарского края обратился к представителям федерального ведомства с просьбой в курортный сезон проводить ремонты в ночное время, чтобы не вводить реверсивное движение и избежать пробок.

«Мы, безусловно, стараемся сделать максимум в межсезонье. И летом, когда жарко и нагрузка на дороги в 12 раз выше нормативной, мы должны все эти неудобства исключить, проводить ремонт в ночное время. Такая практика существует как минимум лет восемь, и давайте не будем от нее отказываться»,— заявил Вениамин Кондратьев.

Исполняющий обязанности директора Краснодарского филиала ГК «Автодор» Андрей Наумов сообщил, что к курортному сезону работы на трассах уже завершены, кроме одного участка — подхода к Новороссийску на перевале. Их планируют до конца июня. Сейчас специалисты работают в ночное время.

Алина Зорина