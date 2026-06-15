В Новороссийске проанализировали состояние воздуха

В атмосферном воздухе Новороссийска не обнаружили загрязнений в результате мониторингов 11 и 13 июня, сообщает пресс-служба администрации города со ссылкой на данные КЛМЗОС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Великжанин, Коммерсантъ Фото: Антон Великжанин, Коммерсантъ

В течение суток 11 и 13 июня в воздухе Новороссийска не зафиксировали превышений предельной концентрации загрязняющих веществ по сероводороду, взвешенным веществам и оксиду углерода. В воздухе не нашли превышения ПДК по оксиду и диоксиду азота, диоксиду серы и формальдегиду.

Загрязнение атмосферы города за два отчетных дня назвали пониженным. При публикации результатов прошлого исследования КЛМЗОС также оценила уровень загрязнения воздуха пониженным.

София Моисеенко