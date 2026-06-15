На обновление стадиона «Строитель» в Новороссийске выделят 26 млн рублей

На стадионе «Строитель» в Новороссийске планируется полностью заменить искусственное покрытие и провести другие работы по модернизации. Об этом сообщил глава города Андрей Кравченко, подчеркнув, что на эти цели планируется направить 26 млн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Стадион «Строитель» является главной тренировочной базой для юных футболистов. За три года, по словам Андрея Кравченко, на модернизацию стадиона направили 11 млн руб. Еще 26 млн руб. рассматриваются для замены покрытия футбольного поля, укладки системы ливневой канализации и обустройства системы автоматического полива.

Мэр Новороссийска также заявил, что в Новороссийске стартовал Всекубанский турнир по футболу на Кубок губернатора Кубани. В соревнованиях будут принимать участие более 18 тыс. игроков из разных школ Новороссийска. Игры будут проводиться на спортивных площадках с 15 по 24 июня, а городской этап состоится с 1 по 3 июля.

«Сегодня футболом занимаются свыше 3000 детей города-героя»,— отметил Андрей Кравченко.

София Моисеенко