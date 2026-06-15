«Либо вы не захотите уезжать, либо вы захотите как можно быстрее вернуться»

На прошедшем Петербургском международном экономическом форуме девелоперская компания SkyGroup Development заключила соглашения на общую сумму более 143 млрд рублей. В планах компании строительство в Крыму гостиничных, санаторно-курортных и туристических объектов общим номерным фондом более 15 тысяч единиц. Флагманским проектом станет туристско-развлекательный комплекс «Крым Наш Парк», вложения в который превысят 120 млрд руб. О современных оздоровительных комплексах и реализации масштабных проектов на полуострове управляющий партнер, вице-президент SkyGroup Development Алексей Шацких рассказал редактору ИД «Коммерсантъ» в Санкт-Петербурге Андрею Ершову.

Фото: пресс-служба SkyGroup

— Крым ассоциируется у россиян с морем, пляжем и солнцем — летний отпуск в период с июня по сентябрь. Почему сегодня эта модель перестала быть экономически эффективной для вас как для девелопера и для региона в целом?

— Данная модель никогда не была эффективна. Долгое время Крым был летней столицей Российской империи. Затем здесь развивались всесезонные здравницы и оздоровительные комплексы. Природа Крыма, его воздух подходят для оздоровления и лечения. Поэтому мы, как крымская компания, при поддержке регионального и федерального правительства реализуем наши туристические, рекреационные и гостинично-оздоровительные комплексы, которые позволяют весь год проживать на полуострове, заниматься лечением и отдыхать.

На ПМЭФ-2026 мы подписали соглашения на сумму более 143 млрд рублей. Главный проект — создание на 200 га туристско-развлекательного комплекса «Крым Наш Парк», в котором мы планируем отразить богатую историю полуострова.

— Вы помните фильм «Асса» Сергея Соловьева, где показана зимняя Ялта — пустой город. Вы прогнозируете, что так в будущем в Крыму не будет?

— Ялта — это легендарное место, которое уже создано за нас и до нас. Мы сейчас создаем комплексы в Коктебеле, селе Веселое, бухте Маленького Капитана и в Саках: возрождаем то, что было утрачено. Эти места позволяют реализовывать комплексные проекты, которые сделать в Ялте невозможно из-за перепада высот и сформированной весьма хаотичной застройки. Наши проекты в локациях, которые я перечислил, будут нацелены на долгое пребывание: там будет вся необходимая для этого инфраструктура, в том числе для детей.

— Вы анонсировали проект в Саках, где будет бальнеоцентр и акватермальный кластер, и в Судаке, в селе Веселое. Чем эти кластеры будут отличаться от построенных лет 50 назад? Что в них будет нового?

— Наша компания первая, кто со времен распада СССР начал создавать современные санатории в Крыму и возрождать эту деятельность. Мы сейчас делаем первую с 1991 года скважину 38° с медицинскими свойствами. Здесь есть огромная проблема с кадрами: технологам, которые работают в сфере бальнеологии, грязелечения, уже больше 85 лет. Мы привлекаем их к работе и рассчитываем взять максимум от советской системы и добавить в нее современные программы. Мы сотрудничаем с федеральными университетами, исследовательскими центрами, чтобы применять современные подходы к диагностированию и лечению.

Каждый регион имеет свои особенности. В Саках мы строим медицинско-оздоровительный комплекс. В Веселом, недалеко от города Судак, создаем комплекс апартаментов элитного класса, на территории которого будет 43 бассейна. Это место рядом с заказником Новый Свет, с Царским пляжем, кластером Таврида. Мы планируем ввести комплекс с опережением графика уже в следующем году.

Туристско-развлекательный комплекс «Крым Наш Парк» в Бахчисарайском районе, который мы реализуем с поддержкой госпрограммами и финансированием, будет ежегодно вмещать в себя свыше 5 миллионов человек. Через четыре года мы планируем ввести первую очередь — зоопарк, биопарк, фестивальную площадку, третье по величине в Евразии колесо обозрения. Окупаемость девелоперских продуктов этого проекта рассчитана на 10–12 лет.

Для всех наших проектов у нас создан собственный отельный оператор. Сейчас в стадии строительства более 10 тыс. единиц номерного фонда, которые мы планируем реализовать к 2029 году. При этом в нашей стратегии развития до 2031 года запланировано 20 тыс. единиц номерного фонда. Мы планируем за счет медицинской функции, развлечения и досуга поднимать уровень загрузки и уровень стоимости проживания. Это положительно скажется и на экономике региона, и на компании.

— Вы сказали, что в комплексе будет фестивальная площадка. Вы делаете ставку также на событийный туризм?

— Мы в наших комплексах отдаем большую часть территории под площадки для проведения фестивалей и праздничных мероприятий, как закрытых, так и публичных. Это возможность объединить людей по интересам, общаться, делиться эмоциями.

— Вы подписали соглашение с Агентством стратегических инициатив о создании авиационного кластера на горе Клементьева в Крыму. Как спорт становится драйвером экономики отеля? Кто будет вашим гостем — спортсмены или специалисты на выездных деловых сессиях?

— Гора Клементьева — уникальное место. Там творили и создавали свои летательные аппараты выдающиеся личности — Александр Яковлев, Сергей Ильюшин, Олег Антонов. И сейчас, несмотря на упадок инфраструктуры, люди продолжают туда приезжать.

Мы создаем на горе Центр развития малой авиации и воздушных видов спорта, который будет предназначен для воспитания молодого поколения, подготовки научных деятелей, соревнований, например гонок дронов. Конечно, это увеличит туристический поток в регион.

Недалеко от этого места, в 10 минутах езды, строится наш комплекс Skysoul, а также марина. Мы это делаем в рамках постановления правительства России, которым утверждено развитие яхтенного туризма в стране. SkyGroup Development участвует в этом как частная компания, которая нацелена на развитие. Мы любим свою страну, свой регион и планируем их развивать.

Мы не пытаемся использовать каждый кусочек земли, это не про нас. У нас комплексный подход, и только он позволяет в нынешней экономической ситуации, используя в том числе заемные банковские средства, муниципальные или государственные программы, развивать регион.

— Крым — это еще и гастрономия. Планируете ли вы интегрировать локальные сыроварни, устричные фермы, винодельни в систему питания ваших отелей как полноценную развлекательную программу?

— Мы уже работаем с локальными производителями и брендами, которые представлены в фирменных магазинах на территории Skysoul. Заключаем договоры с местными производителями: например, у нас представлен фирменный магазин завода марочных вин «Коктебель». Эта связь природы, места и питания. Мы хотим, чтобы на территории комплексов и в Крыму в целом можно было попробовать то, чего нельзя найти в других регионах.

Сейчас наша приоритетная задача — повышение уровня сервиса. Мы хотим видеть премиальный сервис и качество, чтобы люди не стремились уезжать на отдых за границу.

— Вы подписали соглашение о стратегическом партнерстве со Сбербанком. Как вы смогли убедить эту финансовую структуру в том, что «Крым-365», назовем так этот проект, надежнее, чем турецкий или египетский курорт?

— В первую очередь, мы выполняем взятые на себя обязательств. У нас со Сбером выстроены взаимные партнерские отношения. Наш кредитный портфель в Сбербанке составляет более 60 млрд рублей. На территории комплексов мы используем передовые системы аналитики, искусственных агентов, системы умного дома — то есть пользуемся продуктами экосистемы Сбера. Это общая работа.

Думаю, что все планы, намеченные на 10 лет, будут выполнены, как говорится, в пятилетку. А новые планы, которые у нас регулярно появляются, те проекты, которые в десятилетие не укладываются, мы реализуем в том числе совместно.

— Крым сегодня, это, скажем так, место для эксперимента. Какие вызовы для вашей компании являются основными?

— Мы строим Крым таким, каким хотим его видеть. На самом деле у многих есть как положительные, так и негативные воспоминания от Крыма. Но восприятие, которое было раньше, можно умножить на ноль и получить уже новые эмоции.

Крым 2014 года — это не тот Крым, который мы имеем сейчас. Это новое место, новая инфраструктура, невероятная природа, до которой стало возможно добраться и по дорогам, и по морю, и по небу. Это новые проекты, которые сейчас реализуются и раскрывают потенциал полуострова на максимум. Мой совет очень простой: надо поверить и прожить эти счастливые мгновения. Вам будет открыто два пути — либо вы не захотите уезжать, либо вы захотите как можно быстрее вернуться.