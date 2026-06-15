Реверсивное движение через АПП «Джанкой» возобновили после атаки ВСУ на мост у Чонгара

Реверсивное движение через автомобильный пункт пропуска «Джанкой» восстановили с использованием понтонной переправы после того, как ВСУ нанесли удар по мосту возле Чонгара. Об этом 15 июня сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

«Проезд организован по понтонной переправе для легковых автомобилей. Прошу водителей быть внимательными и выполнять указания сотрудников на месте»,— написал глава региона в социальной сети.

Мост у полуострова Чонгар получил повреждения в результате атаки беспилотников, из-за чего движение через автомобильный пункт пропуска «Джанкой» было приостановлено.

По данным губернатора, удары также наносились по мосту, соединяющему Геническ с Арабатской стрелкой. Движение по нему перекрыли.

Господин Сальдо добавил, что сохраняется дроновая опасность, поэтому специалисты приступят к оценке степени повреждений сразу после разрешения оперативных служб.

Анна Гречко