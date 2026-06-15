Реверсивное движение через АПП «Джанкой» возобновили после атаки ВСУ на мост у Чонгара
Реверсивное движение через автомобильный пункт пропуска «Джанкой» восстановили с использованием понтонной переправы после того, как ВСУ нанесли удар по мосту возле Чонгара. Об этом 15 июня сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.
Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ
«Проезд организован по понтонной переправе для легковых автомобилей. Прошу водителей быть внимательными и выполнять указания сотрудников на месте»,— написал глава региона в социальной сети.
Мост у полуострова Чонгар получил повреждения в результате атаки беспилотников, из-за чего движение через автомобильный пункт пропуска «Джанкой» было приостановлено.
По данным губернатора, удары также наносились по мосту, соединяющему Геническ с Арабатской стрелкой. Движение по нему перекрыли.
Господин Сальдо добавил, что сохраняется дроновая опасность, поэтому специалисты приступят к оценке степени повреждений сразу после разрешения оперативных служб.