С 22 июня две налоговые инспекции Краснодара присоединят к ИФНС №1

В Краснодаре с 22 июня изменится структура территориальных налоговых органов. ИФНС России №2 по Краснодару и ИФНС России №3 по Краснодару присоединят к ИФНС России №1 по краевой столице. Реорганизацию проведут в рамках укрупнения налоговых инспекций, сообщает пресс-служба ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

После завершения процедуры объединенная инспекция продолжит работу под наименованием ИФНС России №1 по Краснодару. В связи с этим жителям и организациям, которые обслуживались в реорганизуемых подразделениях, рекомендовали учитывать изменения при планировании личных визитов и направлении документов по почте.

Новый адрес укрупненной инспекции — Краснодар, улица Коммунаров, 235. Налоговому органу присвоен код 2308. Именно по указанному адресу после завершения реорганизации будет осуществляться прием корреспонденции и обслуживание налогоплательщиков.

В управлении Федеральной налоговой службы по Краснодарскому краю отметили, что подробные сведения о работе инспекций, графиках приема граждан, официальных реквизитах и контактных данных размещены на сайте Федеральной налоговой службы в разделе «Контакты». Там же можно уточнить информацию о территориальной принадлежности налогоплательщиков после проведения организационных изменений.

Помимо личного обращения в инспекцию, для взаимодействия с налоговыми органами сохраняются и дистанционные способы связи. Получить консультацию можно по бесплатному номеру Единого контакт-центра ФНС России 8-800-222-22-22, а также по телефонам инспекций, опубликованным на официальном сайте ведомства.

Кроме того, граждане и представители бизнеса могут направлять обращения через электронный сервис «Обратиться в ФНС России» и пользоваться возможностями личного кабинета налогоплательщика. Такой формат позволяет получать необходимые услуги без посещения инспекции и оперативно направлять документы в налоговые органы.

Также возможность взаимодействия с налоговой службой сохраняется через многофункциональные центры предоставления государственных и муниципальных услуг. В МФЦ можно получить ряд услуг, связанных с налоговым администрированием, подать необходимые заявления и документы.

В УФНС России по Краснодарскому краю призвали налогоплательщиков заранее учитывать изменения, связанные с реорганизацией инспекций, чтобы избежать ошибок при направлении корреспонденции и обращении в налоговые органы после 22 июня.

Мария Удовик