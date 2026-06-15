Ярославль передаст области дворец бракосочетания

Мэрия Ярославля намерена передать в областную собственность дворец бракосочетания и земельный участок под ним на улице Свердлова. Соответствующий проект решения внесен в муниципалитет.

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Передача имущества будет безвозмездной и связана с перераспределением полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния. Сам дворец бракосочетания является объектом культурного наследия «Гимназия мужская Щеголева», 1913 года. Также к передаче предлагаются помещения ЗАГСа в Заволжском районе. Сейчас имущество находится в оперативном управлении МКУ «Административно-хозяйственная служба мэрии города Ярославля».

«В адрес комитета по управлению муниципальным имуществом мэрии города Ярославля поступило обращение министерства имущественных отношений Ярославской области о передаче в собственность Ярославской области вышеуказанного имущества»,— указывается в пояснительной записке.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что с 1 января 2026 года полномочия на государственную регистрацию актов гражданского состояния перешли областному Агентству по делам юстиции. Теперь вместо 22 отделов — четыре территориальных органа.

Алла Чижова