В Ярославской области 22 отдела ЗАГС преобразовали в 4 территориальных органа

В Ярославской области на основе ранее действующих 22 отделов ЗАГС муниципальных образований создали четыре территориальных органа ЗАГС областного Агентства по делам юстиции. Об этом «Ъ-Ярославль» сообщили в правительстве области, отвечая на запрос.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что с 1 января 2026 года полномочия на государственную регистрацию актов гражданского состояния перешли областному Агентству по делам юстиции.

Теперь вместо 22 отделов — четыре территориальных органа. Так, территориальный отдел ЗАГС 1 образован на базе отдела ЗАГС Ярославля на улице Свердлова. В него входят сектор государственной регистрации смерти на улице Магистральной,1, Дзержинское, Заволжское, Красноперекопско-Фрунзенское городские отделения, а также Большесельское, Тутаевское и Ярославское районные отделения.

«Стоит отметить, что территориальный отдел ЗАГС 1 агентства по делам юстиции и все его отделения располагаются по тем же адресам и в тех же помещениях, которые ранее занимали отделы ЗАГС органов местного самоуправления»,— отметили в правительстве области.

В конце 2025 года и. о. начальника управления ЗАГС Александр Анисимов сообщал депутатам на заседании, что сотрудников одного территориального отдела смогут командировать, если возникнет нехватка специалистов в том или ином отделе. Так, в настоящее время прием граждан в Заволжском отделении осуществляется сотрудниками территориального отдела ЗАГС 1 в связи с увольнением всех четырех работников ранее действующего отдела.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что в регионе проходит реформа системы государственной регистрации актов гражданского состояния. В рамках нее сократится численность сотрудников ЗАГС, но вырастет количество МФЦ, которые будут оказывать услуги по записи актов о смерти и о рождении.

Алла Чижова