В Крыму создали автономную платформу-робот для сельхозработ

Ученые Крымского инженерно-педагогического университета имени Февзи Якубова создали прототип роботизированной платформы для использования в сельском хозяйстве, уборке улиц и покосе травы. Разработка получила название «Зубрус» и отличается автономностью работы без систем навигации под управлением искусственного интеллекта, пишет ТАСС со ссылкой на начальника научно-производственного центра инжиниринговых технологий КИПУ, кандидата технических наук Эрвина Умерова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

«Наши специалисты разработали прототип универсальной модульной роботизированной платформы, которая предназначена для различных секторов экономики. Главные преимущества — это автономность и мобильность. Платформа может работать в условиях отсутствия систем навигации. Основное назначение — опрыскивание виноградников. Может также использоваться для подвоза строительной техники, оборудования, в городском хозяйстве для покоса травы»,— рассказал начальник научно-производственного центра инжиниринговых технологий КИПУ, кандидат технических наук Эрвин Умеров.

Устройство имеет размеры около метра в высоту, полутора метров в ширину и два метра в длину. Робот работает на электротяге. Оператор может одновременно запускать несколько самодвижущихся тележек с установкой для опрыскивания в междурядье. Предварительно программируется задание и вводится схема местности. После обработки одного ряда платформа самостоятельно разворачивается и продолжает работу в виноградниках.

По данным разработчика, потребность в таких платформах составляет порядка 80 штук только в Крыму. Причиной востребованности является нехватка квалифицированных трактористов для выполнения работ по опрыскиванию, на которые отводится около недели.

Между университетом и двумя крымскими предприятиями, производящими электромобили и компьютерные платы, заключено соглашение о сотрудничестве. Ученые займутся разработкой и испытаниями, предприятия — выпуском продукции. Готовое изделие планируется выпустить к концу 2027 года. Проект одобрен научно-техническим советом регионального министерства промышленности и торговли.

Работы ведутся в рамках научно-производственного центра инжиниринговых технологий, созданного на базе вуза. Центр взаимодействует с организациями и предприятиями по вопросам научно-исследовательской деятельности и заключил соглашения о сотрудничестве с рядом крымских предприятий.

Анна Гречко