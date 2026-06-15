Более 100 пальм высадят в Лазаревском районе до конца года

В Лазаревском районе Сочи завершают комплексные работы по благоустройству и озеленению общественных пространств. Мероприятия проводят одновременно на территории всего района в рамках нескольких муниципальных контрактов. Работы включают цветочное оформление городских территорий, компенсационные посадки деревьев и кустарников, а также обработку зеленых насаждений от вредителей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

На сегодняшний день в районе высадили более 45 тыс. саженцев цветов различных видов. Озеленение затронуло центральные улицы, скверы, клумбы, объекты садово-паркового искусства и территории сельских округов. В ближайшее время специалисты планируют дополнительно украсить газоны еще 20 тыс. декоративных растений.

Как сообщили в администрации района, для озеленения использовали посадочный материал, адаптированный к климатическим условиям курорта. Растения устойчивы к высоким температурам, морскому воздуху и сохраняют декоративные качества до глубокой осени. Работы по высадке цветов уже завершили на основных общественных территориях.

Параллельно в районе продолжают выполнять программу компенсационного озеленения. До конца 2026 года планируется высадить более 100 пальм, 250 деревьев и 3,8 тыс. кустарников. В качестве компенсационных насаждений используют хвойные породы, магнолии и эвкалипты.

Отдельное направление работ связано с защитой зеленых насаждений. С мая в Лазаревском районе проводят химическую обработку растений от вредителей. В программу вошли различные виды деревьев и кустарников, включая пальмы. Работы организовали в шесть этапов. Общая площадь обработки составляет 134 гектара.

Мероприятия по благоустройству направлены на поддержание санитарного состояния зеленых зон и сохранение декоративного облика общественных пространств. Одновременно специалисты продолжают выполнять компенсационные посадки в соответствии с утвержденными планами озеленения.

Ранее власти Сочи сообщили, что в 2026 году на мероприятия по компенсационному озеленению всех четырех внутригородских районов курорта предусмотрели финансирование в размере 200 млн руб. Средства направляют на обновление зеленого фонда, высадку новых растений и поддержание существующих насаждений.

Мария Удовик