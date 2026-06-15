Ярославский аэропорт приостанавливал работу на 3 часа

В ярославском аэропорту (Туношна) ранним утром 15 июня вводили ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщили в пресс-службе Росавиации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

Воздушная гавань была закрыта в 4:41, а возобновила свою работу в 7:42. Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов.

Режим беспилотной опасности в Ярославской области 15 июня не объявлялся. Последний раз он вводился 14 июня: регион дважды атаковали беспилотники, произошло попадание в промышленные объекты по хранению топлива.

Алла Чижова