Ярославский аэропорт приостанавливал работу на 3 часа
В ярославском аэропорту (Туношна) ранним утром 15 июня вводили ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщили в пресс-службе Росавиации.
Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области
Воздушная гавань была закрыта в 4:41, а возобновила свою работу в 7:42. Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов.
Режим беспилотной опасности в Ярославской области 15 июня не объявлялся. Последний раз он вводился 14 июня: регион дважды атаковали беспилотники, произошло попадание в промышленные объекты по хранению топлива.